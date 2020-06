"Fantastique double arc-en-ciel" ce vendredi soir: vos plus belles photos

Une ligne d'averses assez active sur le centre du pays s'est déplacée vers le sud-est ce vendredi soir. Des averses qui ont été assez soutenues, orageuses et accompagnées de coups de vent.

Les conditions météorologiques ont par ailleurs provoqué l'apparition d'un superbe double arc-en-ciel dans le ciel en de nombreux endroits. Vous étiez nombreux à nous faire parvenir vos images via le bouton orange Alertez-nous.

Ce soir et cette nuit, le ciel sera changeant avec encore quelques averses locales. Les minima seront compris entre 5 degrés en Hautes-Fagnes, et entre 7 et 10 degrés ailleurs. Le vent diminuera en intensité et deviendra à nouveau modéré; il soufflera d'abord du secteur ouest avant de revenir au secteur sud-ouest.

Uccle (21h26) - Aline





Berchem-Sainte-Agathe (21h28) - Sandrine





Ath (21h34) - Aurélie





Forest (21h45) - Olivier





Rhode-Saint-Genèse (21h43) - Olivier







Hamme-Mille (21h45) - Fabienne