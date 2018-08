"L’été 2018 est le plus chaud jamais enregistré en Belgique"

Ce chiffre confirme ce que nous avions évidemment tous ressenti. Durant cet été 2018, il a fait 19,8 degrés en moyenne en comptant les températures de jour et de nuit. C'est bien l'été 2018 le plus chaud qu'on ait jamais eu.

Les Belges ont le sentiment que cet été n’est pas comme les autres. Ils ont ressenti une chaleur continue depuis des semaines. Mais une impression n’est pas une valeur scientifique. Il faut des chiffres, des comparaisons et un expert. Et le record vient de tomber. Entre le 1er juin et le 31 août 2018, la température moyenne est de 19.8°. C'est historique.



"On battra le record de 2003"

"L’été de 2018 sera l’été le plus chaud jamais enregistré en Belgique. On battra le record de 2003. La température moyenne était alors de 19,7 degrés", indique le météorologue David Dehenauw au micro de nos reporters Sébastien Rosenfeld et Thomas Decupere.

La semaine prochaine s’annonce chaude ce qui permet d’établir ce record absolu dans notre pays depuis les premiers relevés en 1833. 2018 s’annonce comme un cru exceptionnel en Belgique mais aussi en Europe.





"La période la plus chaude depuis plus de 100 ans"

"La période avril-juillet est déjà la plus chaude jamais enregistrée en Europe. Le service météo américain a déterminé que cette période est aussi la plus chaude depuis plus de 100 ans", précise David Dehenauw.

Il semble que la succession des périodes de chaleur historiquement élevées se rapproche. Un signe supplémentaire d’une modification progressive de notre climat.