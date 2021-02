"La nuit prochaine s’annonce encore plus froide": jusqu’à -18°C de température ressentie

Cette nuit, les températures recensées ont flirté avec les -10°C, détaille notre présentatrice météo Sabrina Jacobs. -8°C sur les régions du centre, liégeoise et bruxelloise, -9°C sur les Hautes Fagnes, les cantons de l’Est ou la région de Spa, et quasiment -10°C en Campine.

Mais les températures ressenties, elles, étaient plus froides encore : entre -10°C et -14°C. "Il y a une vraie différence entre" la température recensée et ressentie. "Cette température est ressentie par l’effet du refroidissement du vent qui entre en contact avec le corps. Plus la vitesse du vent est élevée, plus la température ambiante ressentie à la surface du corps est froide. C’est ce qu’on appelle le facteur de refroidissement éolien. Une formule permet de la calculer. C’est le Canada qui a démarré avec cette notion dans ses bulletins météo" explique Sabrina Jacobs.

Passé les éclaircies d’aujourd’hui, avec des températures de -1°C à -5°C cette après-midi, "la nuit prochaine s’annonce encore plus froide", prévient-elle. Entre -7°C et -12°C annoncés… mais un ressenti allant de -14°C à -18°C !

Pour le reste de la semaine, les températures resteront négatives, mais avec du soleil annoncé au moins jusqu’à la veille du week-end. "On n’attend pas de valeurs positives avant ce week-end, où elles vont remonter légèrement", conclut-elle.