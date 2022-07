La sécheresse menace-t-elle notre pays? "La prochaine quinzaine de juillet est déterminante"

Sabrina Jacobs, notre présentatrice de la météo, était invitée sur le plateau du RTLINFO 13H pour faire le point sur la sécheresse. "Sur notre pays, les dernières précipitations ont essentiellement été enregistrées entre le 24 et le 30 juin. Souvenez-vous, des averses orageuses avaient éclaté." La Belgique avait même été placée en vigilance et en alerte jaune. Des orages qui ont servi à temporiser la descente des débits d'eau. Toutefois, Sabrina Jacobs nous explique que "la descente de ce débit reste très très fluctuante en fonction justement de ces précipitations." Doit-on pour autant s'inquiéter ?

"Concrètement, les volumes d'eau dans les barrages et réservoirs sont conformes aux normales habituelles pour cette période-ci. Il en va de même pour les nappes d'eau souterraine. Les débits pour les voies navigables poursuivent leur descente". Par exemple, pour la Meuse, les valeurs sont identiques à l'année 2020. Les prochains jours seront déterminants.

A quoi doit-on s'attendre ?

Pour cela, rien de tel qu'un graphique.

"En turquoise, la courbe de la situation entre janvier et septembre 1976, année la plus sèche depuis 1970. En vert, la courbe de la situation entre janvier septembre 2016, année la plus humide sur la même période et en rouge l'année 2022 qui nous concerne". Le point rouge, c'est l'endroit où nous nous trouvons aujourd'hui : le 6 juillet. "Cet indice sécheresse indique que la situation est légèrement au-dessus d'un scénario ultra sec. Les dix prochains jours, un temps sec et relativement chaud est annoncé. Ce qui ne va pas améliorer la situation." La deuxième quinzaine de juillet s'annonce vraiment déterminante. D'ailleurs, la cellule des experts de la région wallonne se réunira le 19 juillet prochain pour refaire le point.