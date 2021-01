Depuis ce matin, la neige tombe en abondance dans l'est du pays. Les chutes de neige occasionnent d'ailleurs quelques embarras de circulation. Un camion était en ciseau sur l'E40 Aix-Bruxelles, à hauteur de Thimister Clermont.

Dans le cadre des importantes chutes de neige prévues dans les prochaines heures, le centre Perex signale le passage en phase de vigilance renforcée. La situation sur le réseau routier wallon fait l'objet d'un suivi régulier. Actuellement, aucune mesure de restriction de circulation pour les poids-lourds n'est envisagée.

Des interventions localisées

Sur le réseau secondaire, souvent moins bien dégagé, la prudence reste de mise également. Les pompiers des zones de secours 4, Vesdre Hoëgne et Plateau, et de la 5 Warche Amblève Lienne, sont ainsi intervenus à une dizaine de reprises pour des arbres tombés sur la chaussée, sous le poids de la neige. "Les interventions étaient localisées sur les régions de Spa, Jalhay, Waimes et Malmedy", indique le service de secours.

Un arbre cède à Jalhay

Un arbre a cédé sous le poids de la neige ce vendredi matin et est tombé sur un véhicule à Jalhay, indique la zone de secours 4, Vesdre Hoëgne et Plateau, qui est intervenue sur place.



Les pompiers sont intervenus à une quinzaine de reprises suite aux importantes chutes de neige de ce vendredi et de la nuit. S'il s'agissait majoritairement d'arbres en travers de la voirie, à Jalhay, route du Roslin, un arbre est tombé sur un véhicule. Un blessé léger est à déplorer. La victime a été prise en charge par le PIT avant d'être admise au CHR de Verviers.





Vos photos de paysages enneigés

Plusieurs personnes ont envoyé les clichés de paysages enneigés via le bouton orange Alertez-nous. "Magnifique paysage sur Vielsalm ce matin", écrit un lecteur.

26 cm de neige ont été mesurés à Ster-Francorchamps, comme en témoignent ces photos:

"On est à entre 5 à 10cm de Neige sur Verviers centre. Les axes secondaires sont d'ailleurs toujours fortement perturbée, les routes étant presque impraticables", nous signale Franck.

Vers 7h du matin, Cindy nous avait aussi un cliché de neige pris à Sourbrodt, un village situé en province de Liège.

"Premières neiges à Welkenraedt", indique un autre lecteur.

"Il neige fortement à Andrimont (province de Liège)", prévient Jonathan.

La phase de vigilance renforcée activée sur le réseau routier wallon

La Cellule d'action routière (CAR) wallonne - composée du Centre régional de crise de Wallonie (CRC-W), du centre Perex et de la police fédérale de la route - est activée en vue des chutes de neige attendues dans la journée en Ardenne et dans les Hautes Fagnes, a indiqué vendredi matin le Service public de Wallonie (SPW).



En Ardenne, une couche supplémentaire de 2 à 10 centimètres de neige est attendue, voire davantage en Hautes Fagnes. En matinée, les perturbations auront tendance à y stagner en raison de l'absence de vent. Et dans les régions où la neige aura parfois fondu, des plaques de glace pourront se former, souligne le SPW.

"La vigilance est renforcée et la situation sur le réseau routier wallon fait l'objet d'un suivi régulier afin de prendre toutes les mesures adéquates. À l'heure actuelle, aucune mesure de restriction relative à la circulation des poids lourds de plus de 13 mètres n'est envisagée", précise le communiqué. La cellule recommande à tous les usagers de rester prudents s'ils doivent prendre la route.

Les automobilistes et chauffeurs de poids lourd sont ainsi invités à adapter leur vitesse, éviter toute manœuvre brutale, garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui les précède, prévoir les équipements nécessaires (pneus neige), bien vérifier l'état de leur véhicule et ne pas dépasser les épandeuses. Avant tout départ, les usagers peuvent consulter les sites //trafiroutes.wallonie.be ou //www.inforoutes.be pour obtenir des informations sur les conditions de circulation.

Fermeture de nombreux recyparcs en province de Liège

Les chutes de neige observées vendredi matin en province de Liège ont mené à la fermeture de nombreux parcs à conteneurs, a indiqué l'intercommunale Intradel, qui gère 49 recyparcs en province de Liège.



Sur les 49 recyparcs répartis sur le territoire de la province de Liège, 16 ont été fermés en raison des chutes de neige. Celles-ci sont, en effet, plus abondantes en certains endroits de la province. Intradel précise que ces fermetures ont été décidées pour la sécurité des visiteurs.Les recyparcs actuellement fermés sont ceux d'Aywaille, Ferrières, Nandrin, Ouffet, Lontzen, Thimister, La Calamine, Herve, Spa, Raeren, Jalhay, Theux, Verviers 1, Verviers 2, Limbourg et Plombières. Il s'agit essentiellement d'installations situées dans les parties est et sud de la province de Liège. "La liste pourrait s'allonger vu les conditions météorologiques. Nos équipes mettent tout en œuvre pour accueillir à nouveau les visiteurs dans les meilleures conditions", ajoute-t-on chez Intradel.Par ailleurs, Intradel conseille de contacter par téléphone le recyparc avant de s'y rendre. Les coordonnées des recyparcs en province de Liège sont disponibles sur le site Internet www.intradel.be.