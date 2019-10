"Mais que le ciel est étrange ce matin": Brigitte photographie un stratus au meilleur moment du jour à Jambes (photos)

"Mais que le ciel est étrange ce matin. C'est magnifique et inquiétant à la fois. La nature est tellement belle", nous écrit Brigitte depuis le bouton orange Alertez-nous. Cette puéricultrice qui travaille à Jambes nous indique que beaucoup de personnes observaient ce phénomène ce matin.

Nous avons soumis les clichés de Brigitte à l'Institut météorologique belge (IRM), où le prévisionniste Thomas Van Hamel nous indique qu'il s'agit d'un stratus, un type de nuage bas. "Ce sont des nuages bas, qui sont ici associés à un front avec de belles éclaircies à l'est, une masse d'air plus sèche, et à l'arrière, une masse d'air plus humide. Avec la lumière au lever du soleil, ça peut donner lieu à ce type de belles images".