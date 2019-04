"Notre rue s'est transformée en rivière": Nicolas nous envoie une vidéo impressionnante des averses à La Louvière

C'est une véritable drache nationale, accompagnée de grêlons, qui s'est abattue sur certaines régions ce dimanche. Entre 15h et 22h, les intempéries ont semblé se concentrer sur le Hainaut. De nombreuses rues ont été inondées, de fortes chutes de grêles ont surpris les habitants, et même la circulation sur les autoroutes a été perturbée.



Nicolas, un habitant d'Houdeng-Aimeries (La Louvière), nous a transmis une vidéo particulièrement impressionnante. "Notre rue s'est transformée en rivière", nous a-t-il écrit via le bouton orange Alertez-nous. Et en voyant la vidéo ci-dessus, on se rend compte qu'il n'exagère pas.



Heureusement, la montée des eaux n'a pas eu de conséquence. "Notre maison étant en hauteur, nous n'avons subi aucun dégât. Mais les avaloirs n'évacuaient pas assez rapidement les grêlons tombés. Notre rue s'est donc très vite transformée en un genre de petit ruisseau", nous a précisé Nicolas.