"Rain, rain, go away"

Le ciel belge restera couvert de nuages, vendredi, avec un risque de quelques bruines, principalement sur l'est du pays. Les maxima oscilleront entre 9°C en Hautes Fagnes et localement 12°C en plaine, selon les prévisions de l'IRM.

Le vent, de secteur sud-ouest, sera modéré à fort au littoral, des rafales pouvant atteindre 50km/h. Les nuages persisteront en soirée même si l'une ou l'autre éclaircie pourrait intervenir sur le centre et à l'ouest. Les pluies se renforceront et se généraliseront après minuit, heure du Brexit. Samedi, le pays sera traversé d'ouest en est par une zone de pluie. Le temps deviendra ensuite plus variable et des averses sont attendues. Il fera par contre encore très doux: 8°C dans les Hautes Fagnes et jusqu'à 12 ou 13°C en plaine. Le vent n'a pas dit son dernier mot et soufflera assez fort, voire fort au littoral, avec des rafales jusqu'à 60 à 70 km/h. De telles rafales sont aussi prévues dimanche, sous des maxima de 9 à 13°C. Le mercure devrait descendre aux alentours de 7°C à partir de mardi.