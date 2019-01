"Superbe ciel" d'Anderlecht à Mons, en passant par Ottignies: que nous réserve-t-il ces prochains jours?

Vous aurez peut-être pu observer le coucher de soleil ce jeudi en fin d'après-midi, dans un ciel teinté de rouge. C'est le cas d'Alexandre, depuis Ottignies, ou de Youss, à Anderlecht.

Le temps était calme et lumineux malgré les champs de nuages d'altitude. Cette nuit, le temps restera calme et sec avec à nouveau des voiles d'altitude. En seconde partie de nuit, des nuages bas gagneront toutefois le nord-ouest du pays. Les minima varieront de 0 ou -1 degré à la côte ainsi que sur les hauteurs de l'Ardenne à -4 ou -5 degrés en Campine ou dans certaines vallées ardennaises. Un peu de brume ou l'un ou l'autre banc de brouillard givrant ne sera pas exclu. Le vent faible s'orientera au secteur sud à sud-ouest.

Demain, les nuages bas progresseront lentement vers le centre du pays, puis finalement aussi vers l'Ardenne en cours d'après-midi. Même si le temps sera sec en beaucoup d'endroits, on ne peut pas exclure la possibilité d'avoir quelques gouttes, notamment dans le nord-ouest. Les maxima se situeront entre 2 ou 3 degrés en Lorraine belge et 9 degrés à la côte. Le vent sera faible de secteur sud-ouest ou de direction variée. A la mer, il virera au nord-ouest tout en devenant modéré.



Durant la nuit de vendredi à samedi, les nuages bas domineront sur l'ensemble des régions et pourraient laisser s'échapper quelques gouttes par endroits. Ils limiteront également la visibilité en haute Belgique. On prévoit encore quelques gelées en Ardenne avec des minima de -3 à +1 degré. Ailleurs, les minima s'échelonneront de +2 à +6 degrés. Le vent sera faible, et à la mer modéré, de secteur ouest.

Ce samedi, le ciel sera très nuageux à couvert avec parfois quelques faibles pluies ou bruines, notamment sur les hauteurs ardennaises ainsi que le long de la frontière avec les Pays-Bas et l'Allemagne. Le temps deviendra assez doux avec des maxima entre 3 degrés en Gaume et 9 degrés dans le nord du pays. Le vent deviendra généralement modéré de secteur ouest-sud-ouest.

Les derniers jours de 2018 seront caractérisés par un temps gris, avec parfois quelques faibles précipitations. Les températures évolueront peu et resteront douces de jour comme de nuit, avec des valeurs autour de 9 degrés dans le centre du pays. Le vent sera faible à parfois modéré de secteur ouest.

A partir de mardi, une crête anticyclonique s'étendra de l'Europe Occidentale aux Iles Britanniques. Le temps restera alors généralement sec, à quelques gouttes de pluie ou de bruine près, et souvent nuageux. Il fera un peu moins doux avec toutefois encore des maxima autour de 6 ou 7 degrés dans le centre du pays. Le vent restera généralement faible à modéré et virera progressivement du secteur ouest au secteur nord-ouest.

Durant la seconde partie de la semaine prochaine, une cellule anticyclonique sur la Mer du Nord pourrait temporairement donner lieu à un flux d'air continental assez froid et sec de secteur nord-est. Les chances de larges éclaircies seront alors plus élevées, avec des gelées faibles à modérées durant les nuits, et des maxima autour de 0 degrés ou tout juste positifs. L'incertitude relative à ce scénario est toutefois encore importante.