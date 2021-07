"Torrent incroyable", "Du jamais vu", "Bloqués à l'étage": vos récits des intempéries en PHOTOS et VIDÉOS

Surpris par la force des intempéries, vous avez été très nombreux à filmer ou prendre en photos les torrents d'eau et de boue se déverser devant vous, atteignant parfois l'intérieur de vos habitations.

A CHÊNÉE vers 18h, une famille constatait avec angoisse le niveau d'eau qui montait plus vite depuis l'ouverture du barrage d'Eupen quelques dizaines de minutes plus tôt. L'eau était désormais rentré dans le garage. Nombre de leurs voisins ont quitté la rue. "Si l'eau commence à rentrer dans la maison, on est mal barrés", témoignait le père.

A SAIVE, en province de Liège, Arnaud n'en croyait pas ses yeux. "Il y a un torrent incroyable. C'est du jamais vu", nous écrit-il via le bouton orange Alertez-nous.

A POULSEUR, toujours en province de Liège, une partie de la maison de Florie, une jeune maman, s'est effondrée la nuit dernière suite aux intempéries. Ses enfants ont 9 et 4 ans. L'aîné était chez son papa au moment des faits mais le petit a été tiré de son sommeil.

A CHAUDFONTAINE, la cliente d'un hôtel a photographié l'entrée des thermes et la piscine. Il faut bien regarder la photo pour comprendre de quoi il s'agit: la piscine a disparu sous l'eau boueuse! Une vingtaine de clients ainsi que le personnel ont été obligés de se réfugier dans les chambres du Château des thermes (l'hôtel) au 2e étage: "Il y a de l'eau jusque dans l'ascenseur au 1er étage, l'eau monte à une vitesse incroyable! Il y a 45 minutes j'y étais...", témoigne-t-elle, inquiète. "Les voitures se font toutes emporter! Les pompiers sont bloqués, on ne sait rien..."

A LIEGE, Thomas a filmé la Vesdre sortie de son lit au pont de Lhonneux. "L'eau monte sans arrêt dans la rue du Ry, si elle monte encore elle va arriver rue de l'Eglise et ce sera la catastrophe chez moi au 128", nous dit-il via le bouton orange.

Une habitante de PEPINSTER, partie travailler ce matin sur les hauteurs, s'inquiète pour son mari et ses enfants, coincés dans leur maison située à Forges Thiry, une entité complètement inondée. "Ils sont réfugiés au premier étage et attendent depuis ce matin d'être secourus. Je ne peux même pas aller les aider", regrette-t-elle.

A THEUX, un habitant de la région, Bruno, était en train de filmer les dégâts liés aux intempéries lorsqu'il est tombé nez à nez avec un cervidé. "C'est probablement un daim femelle, nous confirme Corentin Rousseaux, chargé de projets au WWF".

