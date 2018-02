"Un bonjour de Sombreffe sous neige": quelles prévisions météo pour ce mercredi ?

Théoriquement limitée au sud de la Wallonie, la neige s'est rapprochée du centre, dans la nuit de mardi à mercredi. "Un bonjour de Sombreffe sous neige", nous a écrit Geoffrey vers 8h, ce matin.

Mardi soir, c'est de Flémalle que Cédric nous a envoyé une photo via notre bouton orange Alertez-nous :

"Région d'Andenne sous la neige. Un bonheur", nous a écrit pour sa part Laurent:



Mais que prévoit l'IRM, l'Institut royal de météorologie, pour la suite ?

Le temps sera généralement très ensoleillé sur la moitié nord-ouest du pays mercredi. Sur le sud-est du pays, il fera d'abord très nuageux avec éventuellement encore un peu de neige, avant le retour d'éclaircies dans le courant de la journée.

Il fera néanmoins encore froid avec des maxima de 2 ou 3 degrés à la mer, proches de 0 degré dans le centre et autour de -3 degrés en Hautes Fagnes. Le vent de secteur nord sera faible ou modéré.





Calme et sec

En soirée et durant la nuit, le ciel sera dans l'ensemble peu nuageux. Dans l'extrême ouest et l'extrême nord-ouest, on retrouvera davantage de nuages et quelques chutes de neige seront possibles localement. Du verglas n'est pas exclu. Il fera très froid avec des gelées comprises entre -10 degrés ou encore moins en Ardenne, -5 ou -6 degrés dans le centre et -1 degré à la mer. Le vent sera faible de direction variable.

Jeudi, une crête issue de l'anticyclone des Açores déterminera un temps calme et sec avec de belles périodes ensoleillées. A la côte et sur l'ouest, la nébulosité sera plus abondante avec encore le risque d'un peu de neige. Il fera très froid à l'aube puis les températures atteindront des valeurs entre -1 degré en Hautes Fagnes et +4 ou +5 degrés dans le centre et l'ouest. Le vent sera d'abord faible et variable puis, dans l'ouest, généralement modéré de sud-ouest.