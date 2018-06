18 degrés aujourd'hui, 27 demain et 17 vendredi: comment expliquer ces brusques et importants changements de températures?

La météo souffle le chaud et le froid. Les variations de températures seront importantes entre aujourd'hui et jeudi. On va gagner presque 10 degrés en 24 heures et en reperdre 10 24 heures plus tard. Laxmi Lota et Catherine Van Zeveren expliquent ces changements impressionnants pour le RTLinfo 13H.

18 degrés aujourd’hui, jusqu’à 27 demain et à nouveau 17 degrés seulement jeudi. C’est la valse des températures mais aussi des vêtements dans le placard ! Entre la bruine et le rayon de soleil, le petit chapeau et le parapluie, c’est la valse-hésitation.





"C’est assez normal au printemps"



Ce brusque changement de température est tout à fait normal pour la saison. "C’est assez normal au printemps, parce que dans le nord de l’Europe, les températures sont encore beaucoup plus froide, dans le sud, les températures sont beaucoup plus chaudes. Donc quand le vent tourne du secteur sud-ouest vers le nord-ouest, on peut avoir un écart important des températures en Belgique", détaille David Dehenauw, météorologue à l’Institut Royal Météorologique, au micro de Laxmi Lota pour le RTLinfo 13H.



Il y aura donc comme un petit goût d’été demain, mais la véritable saison estivale débutera la semaine prochaine : il fera entre 25 et 30 degrés à partir de mardi, avec un temps sec et beaucoup de soleil et ça devrait durer !