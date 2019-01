2018 bat le record du nombre de jours de précipitations le plus bas

(Belga) Cette année, un nouveau record climatique a été battu: celui du nombre le plus bas de jours de précipitations depuis 1883 à Uccle, selon les statistiques météorologiques pour 2018. En fonction des jours de bruine à venir, le total atteindra 141 ou maximum 143. Ils étaient au nombre de 153 en 1921, a indiqué vendredi le météorologue David Dehenauw sur Twitter.

En revanche, 2018 n'a pas été une des années les plus sèches. David Dehenauw s'attend à environ 645 millimètres de précipitations (à Uccle), soit quelques 200 millimètres de moins que la normale, mais pas de quoi arriver dans le top 10 des années sèches. La température moyenne s'élève pour l'instant à 11,8°, soit la deuxième année la plus chaude depuis 2014 avec 11,9°. Uccle a enregistré 1.900 heures d'ensoleillement, devenant la sixième année la plus ensoleillée depuis 1887. (Belga)