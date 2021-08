Le soleil se fait décidément rare en Belgique cet été. Et les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) ne permettent pas d’espérer une amélioration à court terme. De fortes pluies sont attendues dans le sud du pays, en code jaune. Les provinces de Namur, Liège et Luxembourg sont placées en vigilance "jaune" jusqu'à 20h00 mardi. Pas de quoi trop s’inquiéter néanmoins, estime David Dehenauw, en direct de Blankenberge, pour le RTLINFO 19H.

"D’après le service hydrologique de Wallonie, localement, c’est possible d’avoir la saturation du réseau d’égouttage ou quelques ruissèlements, ou peut-être aussi des débordements de petits cours d’eau mais les grands fleuves ne devraient pas être influencés de manière significative par les pluies, explique-t-il. Localement on craint quelques problèmes mais pas du tout du même ordre de grandeur que ce qu’on a vécu le 13 ou le 14 juillet".

À quand des bonnes nouvelles concernant la météo en Belgique ? "Pas pour la semaine prochaine, c’est clair, tranche le météorologue. Mais j’ai quand même un peu d’espoir pour la période entre le 11 et le 15 août avec là une période plus sèche pour toute la Belgique (…), un peu de soleil, des températures toujours un peu trop fraiches pour la saison avec des valeurs de 20 à 21 degrés. On devrait se contenter de quelques jours avec moins de précipitation mais on va encore patienter une bonne semaine."