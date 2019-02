Activation de la phase de vigilance renforcée sur les routes wallonnes

(Belga) La phase de vigilance renforcée a été activée sur les routes en Wallonie, annonce samedi midi le Service public de Wallonie. La situation sur le réseau routier au sud du pays fait dès lors l'objet d'un suivi régulier afin de prendre toutes les mesures adéquates.

Des précipitations hivernales, qu'elles soient de neige fondante ou de neige, sont prévues toute la journée et la soirée sur l'ensemble de la Région wallonne. Une accumulation de 2 à 5 centimètres de neige est prévue partout, selon le SPW. La Cellule d'Action Routière (CAR), composée du Centre régional de crise de Wallonie, du centre Perex et de la police fédérale de la route est dès lors activée. Dans ce cadre, tous les moyens conventionnels en personnel et en matériel du Service public de Wallonie sont mobilisés pour assurer au maximum la sécurité des usagers et maintenir de bonnes conditions de circulation sur les voiries régionales. Il est recommandé aux usagers de la route de rester prudents et vigilants, en particulier sur le réseau secondaire. Ils sont invités à adapter leur vitesse, éviter toute manœuvre brutale, ne pas dépasser les épandeuses et de garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui précède. (Belga)