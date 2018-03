Alain, un maraîcher namurois, s'attend à souffrir ce dimanche face au froid: "Le vent nous coupe en deux"

Ce dimanche sera encore froid voire très froid surtout avec un vent piquant. Alain Hosley est maraîcher en province de Namur depuis plus de 35 ans. Il est arrivé ce matin dès 4h30 à Eghezée, pour le marché dominical. Il s'attend à souffrir aujourd'hui.

"On a dû arriver une heure plus tôt et mettre un canon à chaleur. On essaye d’arriver à une certaine température pour ne pas que les légumes aient chaud et froid. C’est très dur, on est crevé", a-t-il confié à notre journaliste Vincent Chevalier. "Le vent nous coupe en deux. Je peux vous dire qu’on circule avec son pyjama, un pull, un t-shirt, un bonnet et des gants. Et même avec ça, ça caille. Le problème est qu’une fois qu’il fait très froid, les gens ne sortent pas. En début de semaine, on n’avait pas annoncé ce temps-là et on a fait nos achats pour la semaine. Maintenant, on se retrouve avec du stock qu’on va devoir camoufler", regrette-t-il.



Les prévisions pour ce dimanche

Ce dimanche, des périodes très nuageuses alterneront avec de timides éclaircies. Quelques faibles chutes de neige seront possibles temporairement dans la moitié sud. Sur la moitié nord, le temps deviendra généralement sec. Maxima entre -2 degrés en Hautes Fagnes et +2 degrés en Flandre. La sensation de froid sera renforcée par un vent piquant d'est à nord-est, avec des rafales de 50 km/h.



Ce soir, nous prévoyons des éclaircies dans la moitié nord du pays. Dans la moitié sud, les nuages resteront majoritaires avec la possibilité de quelques flocons. Minima entre -4 degrés dans le centre et -9 ou -10 degrés en Hautes Fagnes. Vent généralement modéré d'est-nord-est avec des pointes de 50 km/h.