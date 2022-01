Alerte au vent sur l'ensemble du pays lundi

(Belga) L'Institut royal météorologique (IRM) a émis dimanche une alerte jaune aux conditions venteuses pour l'ensemble du pays lundi.

Ce lundi, suite au passage d'une dépression de tempête à proximité de nos régions, le vent sera soutenu avec, en beaucoup d'endroits, des rafales entre 75 et 85 km/h, voire localement plus, écrit l'IRM. Mardi, dès la fin de la nuit et jusqu'en fin de soirée, des précipitations hivernales sont attendues sur les hauteurs de l'Ardenne. Au-dessus de 500-600 m, il s'agira souvent de neige pouvant parfois conduire à des cumuls de 1 à 5 cm en 6 heures. En fin de journée, la couche de neige pourrait y atteindre des épaisseurs de 1 à 10 cm. (Belga)