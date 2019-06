Alerte aux orages en Wallonie: voici les conseils des pompiers pour vous protéger (vidéo)

Ce soir et dans la nuit de mercredi à jeudi, des orages sont en cours ou censés éclater. L'Institut royal météorologique (IRM) lance une alerte orange sur l'est du pays. Les pompiers rappellent donc les conseils de prudence qui peuvent être utiles.

Les provinces de Limbourg, de Liège et de Luxembourg seront exposées la nuit prochaine à de fortes rafales de vent et à d'importantes précipitations. L'alerte débute à 21h00 pour se terminer jeudi à 4h00. Un code jaune est d'application pour le reste du territoire.

Où garer sa voiture? Que faire en cas de foudre? Les pompiers donnent quelques conseils

Que peuvent faire les riverains pour se protéger tant que possible? C'est ce qu'a demandé RTLINFO au capitaine Adel Chikhaoui, officier de garde à la caserne de Jambes. "Concernant les fortes précipitations ou les chutes d'arbres, il est difficile de pouvoir prendre des précautions, avertit-il. Cependant, si l'on veut prévenir les risques, il est intéressant de rentrer tout le mobilier de jardin et tout élément qui pourrait se retrouver à l'extérieur et servir de projectile".

Les automobilistes sont aussi concernés. "Il est préférable de garer son véhicule à distance des arbres ou dans un garage si on en a la possibilité", poursuit le capitaine.

Enfin, mieux vaut rester chez soi. "L'idéal est de couper l'électricité en cas de foudre importante afin d'éviter que l'électroménager ne soit impacté par l'orage".





Des orages intenses ce soir et cette nuit

Les prévisions annoncent des orages intenses avec un risque de fortes rafales. Le potentiel orageux ainsi que la probabilité de grêle va grandissant d'ouest en est. Par après, le temps deviendra plus calme et plus sec depuis la frontière française. L'alerte orange correspond à des précipitations de 31 à 50 l/m² en une heure ou un risque de fortes rafales sur une zone étendue ou un risque de grêlons de 3 à 5 cm.