Alerte aux orages sur tout le pays dès cet après-midi

(Belga) L'Institut royal météorologique (IRM) a lancé une alerte aux orages sur tout le pays dès aujourd'hui/jeudi 16h00, jusque vendredi 00h00.

Cet après-midi et ce soir, le développement d'averses et d'orages intenses se confirme, pouvant s'accompagner de grêle et de forts coups de vent. La localisation exacte reste difficile à prévoir mais ce risque est répandu, selon l'IRM. Sous ces orages, de fortes précipitations sont prévues, pouvant mener à des cumuls de 10 à 30 l/m2 en une heure de temps. Cependant, quelques cellules orageuses peu mobiles pourraient conduire à des précipitations encore plus marquées, principalement dans l'ouest et le nord du pays (quantité de l'ordre de 40 l/m2 ou plus). C'est une situation limite entre les seuils jaune et orange, ce qui explique la variation des couleurs entre les provinces (qui pourrait encore évoluer). Ainsi, le seuil orange est valable pour la Flandre occidentale, la Flandre orientale, Anvers, le Limbourg, le Brabant flamand, Bruxelles et le Brabant wallon. (Belga)