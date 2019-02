Alerte jaune aux conditions glissantes jusque dimanche matin

(Belga) L'Institut royal météorologique a émis une alerte jaune pour des conditions glissantes sur les routes. L'avertissement, qui valait initialement jusque ce samedi soir 22h00, a été prolongé jusque dimanche matin 09h00. L'ensemble du territoire est concerné, à l'exception de la côte.

Quelques chutes de neige ou de neige fondante, moins actives au fil des heures, pourront en effet encore se produire ce samedi après-midi, ce soir et la nuit prochaine, lit-on dans cette communication de l'IRM. Localement, la neige pourra encore tenir, là où les températures avoisinent 0°C, et conduire à la formation d'une couche de 1 à 3 cm supplémentaires. L'ouest du pays sera épargné dans un premier temps avant l'arrivée de nouvelles averses hivernales depuis la mer du Nord. Plus tard en cours de nuit, il faudra aussi se méfier de la formation de plaques de glace et et de brouillard givrant, prévient l'IRM. (Belga)