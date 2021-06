Alerte jaune aux orages jusque samedi

(Belga) L'Institut royal météorologique (IRM) a enclenché l'alerte jaune aux orages, en raison de risques de précipitations intenses, accompagnées de grêle et de coups de vent. Celle-ci vaut dès jeudi 14h00, jusque minuit dans toutes les provinces wallonnes et à Bruxelles. Elle sera de nouveau en vigueur vendredi matin à 11h00 jusque samedi à 02h00 du matin.

Au nord du pays, l'alerte jaune est limitée jeudi de 14h00 à 19h00 en Flandre orientale et jusque 20h00 en province d'Anvers. Aucune alerte n'est valable jeudi pour la Flandre occidentale et la Côte. Pour le reste, les heures sont identiques à celles de la Wallonie et de Bruxelles. L'alerte jaune pourrait évoluer vers le niveau orange dans les provinces où le dépassement du seuil des 30 litres par mètre carré se confirme, prévient l'IRM. (Belga)