(Belga) L'Institut royal météorologique a émis une alerte jaune aux orages sur la partie est du pays pour la nuit de dimanche à lundi. Les orages locaux pourront être intenses avec d'importants cumuls de précipitations en peu de temps, prévient-il.

L'activité orageuse concernera principalement l'est et le sud-est du pays, soit les provinces de Limbourg, Liège, Namur et Luxembourg. L'alerte jaune sera en vigueur de 01h00 à 09h00 lundi matin. (Belga)