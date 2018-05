Des orages "assez forts" sont annoncés sur la majorité du pays dès cet après-midi

L'Institut royal météorologique a émis une alerte jaune aux orages, à la pluie et au vent pour jeudi après-midi et soir. "Une ligne d'averses orageuses se développe sur le nord de la France et nos régions. Sous l'impulsion d'un courant de sud-est, ce front remonte de l'Ardenne vers le littoral. Ces ondées orageuses pourront être assez fortes cet après-midi et ce soir", prévient l'IRM.

L'alerte jaune prévoit le risque d'un orage local, qui n'est pas sans danger.

Des pluies intenses, des averses de grêle, des impacts de foudre et/ou de fortes rafales de vent peuvent ainsi provoquer des problèmes localement, met encore en garde l'Institut.

L'alerte vaut de 14h00 jusque minuit ce jeudi soir.

Seule la province du Luxembourg n'est pas concernée.