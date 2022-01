Alerte jaune pour des conditions glissantes dans la matinée de jeudi

(Belga) L'IRM émet une alerte jaune pour des conditions glissantes jeudi matin sur la majeure partie du territoire.

Dans la matinée de jeudi, jusque 11h00 environ, la formation de glace est envisageable localement, sur la majeure partie du territoire, hormis à la Côte, en provinces d'Anvers, de Flandre Orientale et de Flandre Occidentale. Une alerte jaune équivaut à 1 à 5 cm de neige fraîche en 6 heures ou 5 à 10 cm de neige fraîche en 24 heures ou du verglas (très) localisé ou des plaques de givre ou de glace. Le reste de la journée, le ciel sera partiellement à très nuageux dans le centre et l'est du pays, avec en cours de journée, le risque d'une averse, éventuellement à caractère hivernal. En Ardenne, il pourra s'agir d'une averse de neige. Dans l'ouest, le temps restera sec avec de larges éclaircies. Les maxima oscilleront entre 0 degré en Hautes Fagnes et 6 degrés dans le nord­-ouest du pays. Le vent sera faible à modéré d'ouest à sud­-sud­-ouest. La nuit prochaine, le ciel deviendra très nuageux et une zone de précipitations transitera sur le pays, à partir de l'ouest. Dans l'ouest, il s'agira de pluie mais sur la partie orientale du pays, on peut s'attendre à de la neige fondante voire transitoirement de la neige. En Ardenne, ce sera principalement de la neige. Fin de nuit, le temps deviendra généralement sec dans l'ouest avec davantage d'éclaircies. Les minima seront de l'ordre de ­3 degrés en Hautes Fagnes, de 1 ou 2 degrés dans le centre, et de 3 degrés à la mer. Le vent de sud­-ouest se renforcera, devenant modéré à assez fort avec des rafales de 50 km/h, voir de 60 km/h sur les sommets ardennais. (Belga)