Alerte orange aux orages et à la pluie pour cet après-midi

(Belga) L'Institut royal météorologique lance une alerte orange aux orages et à la pluie à partir de 16h00 mardi. Des averses orageuses sont en effet prévues sur toute la Belgique cet après-midi et en début de nuit, qui seront à l'origine de quantités de précipitations importantes. Elles pourront aussi être accompagnées de grêle.

De forts coups de vent sont aussi à craindre, prévient l'IRM, surtout à l'approche des cellules orageuses. Le code orange de l'IRM signifie qu'il existe un "risque répandu d'orages violents et (que) des problèmes sont possibles en plusieurs endroits. Des pluies intenses, des averses de grêle et/ou des impacts de foudre peuvent causer des dégâts assez importants. Des pluies abondantes sont possibles et peuvent conduire à des inondations". L'institut déconseille de prendre la route dans la mesure du possible. Dans le détail, l'alerte jaune entre en vigueur de 14h00 à 16h00. Le code orange est lancé pour toute la Belgique à partir de 16h00 jusque 01h00 mercredi. Ensuite, jusqu'à 03h00, l'avertissement jaune sera de mise. (Belga)