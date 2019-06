Alerte orange aux orages sur les provinces de Limbourg, Liège et Luxembourg

(Belga) L'Institut royal météorologique (IRM) lance une alerte orange aux orages sur l'est du pays. Les provinces de Limbourg, de Liège et de Luxembourg seront exposées la nuit prochaine à de fortes rafales de vent et à d'importantes précipitations. Un code jaune est d'application pour le reste du territoire.

L'alerte débute à 21h00 pour se terminer jeudi à 4h00. L'IRM prévoit des orages intenses avec un risque de fortes rafales. Le potentiel orageux ainsi que la probabilité de grêle va grandissant d'ouest en est. Par après, le temps deviendra plus calme et plus sec depuis la frontière française. L'alerte orange correspond à des précipitations de 31 à 50 l/m² en une heure ou un risque de fortes rafales sur une zone étendue ou un risque de grêlons de 3 à 5 cm. (Belga)