Allemagne: des dizaines de blessés dans un incendie

(Belga) Des dizaines de personnes ont été blessées mardi en Allemagne dans un incendie qui s'est propagé à huit habitations et à un tronçon-clé des chemins de fer, ont indiqué les pompiers et la police. L'incendie pourrait avoir été déclenché par des étincelles lors du passage d'un train, selon les autorités de la ville de Siegburg, près de Bonn.

Cependant, la ville a déclaré plus tard que la cause n'avait pas été confirmée et que l'enquête des chemins de fer était toujours en cours. Quelque 550 pompiers ont été déployés pour lutter contre les flammes, soutenus par des canons à eau de la police et un hélicoptère. Le feu a été maîtrisé après plusieurs heures de travail. "Les premiers intervenants se sont retrouvés face à un mur de feu", a dit un porte-parole des pompiers locaux. "Sous 39 degrés, ces choses-là peuvent s'étendre rapidement." Les maisons touchées ont toutes été sévèrement endommagées. Des images montraient certains toits effondrés. Le centre de contrôle du gouvernement local qui a coordonné les secours a recensé 28 blessés, trois d'entre eux étant dans un état grave. L'Allemagne, comme plusieurs pays d'Europe, fait actuellement face à une vague de chaleur qui a rendu les conditions très sèches après plusieurs semaines sans pluie. Cela a compliqué le travail des combattants du feu, qui ont tenté de sauver les bâtiments en proie aux flammes et à d'épaisses fumées. Les autorités ont conseillé aux habitants de rester à l'intérieur avec fenêtres et portes fermées et d'arrêter toute ventilation ou air conditionné. Le transport ferroviaire longue distance entre Cologne et Francfort doit reprendre mercredi, d'après un porte-parole des chemins de fer. La reprise du trafic régional n'est pas encore prévue. (Belga)