Alternance d'éclaircies et de passages nuageux

(Belga) Les éclaircies laisseront place aux nuages ce mardi après-midi. Quelques averses locales, et éventuellement orageuses, seront possibles, essentiellement sur la moitié est du pays. Sur l'ouest, le temps restera généralement ensoleillé. Les maxima se situeront autour de 21 degrés à la Côte, de 22 ou 23 degrés en Ardenne et atteindront jusque 26 ou 27 degrés ailleurs. Le vent sera généralement modéré de secteur ouest, et virera ensuite au secteur ouest-nord-ouest, selon les prévisions de l'IRM à la mi-journée.

En soirée, une dernière averse sera encore possible sur l'est. Ensuite, le temps deviendra graduellement sec sur l'ensemble du territoire, sous un ciel souvent dégagé. Au sud du sillon Sambre et Meuse, la nébulosité restera toutefois variable. Les minima seront compris entre 11 degrés en Hautes-Fagnes et 16 degrés à la Côte, sous un vent faible de secteur ouest-sud-ouest ou de direction variable. Mercredi et jeudi, le temps sera sec et ensoleillé, avec des maxima augmentant jusqu'à 28 ou 29 degrés. Vendredi et samedi, le risque d'averses ou d'orages s'intensifiera, mais les maxima oscilleront toujours autour de 27 ou 28 degrés dans le centre du pays. (Belga)