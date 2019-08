Alternance d'éclaircies et de passages nuageux jeudi après-midi

(Belga) Le ciel se partagera entre éclaircies et périodes très nuageuses parfois accompagnées d'averses jeudi après-midi, selon les prévisions de l'IRM. Quelques coups de tonnerre seront également possibles localement. Les maxima se situeront entre 17 degrés en Hautes­ Fagnes et 21 ou 22 degrés en plaine. Le vent sera modéré à parfois assez fort, de secteur ouest à sud­-ouest virant au secteur ouest, avec des rafales atteignant 50 ou 60 km/h.

Jeudi soir, quelques averses localisées sont attendues mais celles­-ci s'estomperont au fil des heures et les éclaircies deviendront plus larges. Des nuages bas se formeront ensuite dans certaines régions. La visibilité pourrait être localement réduite par des bancs de brouillard. Les minima seront compris entre 10 et 14 degrés. Vendredi, le temps restera sec. La grisaille matinale présente par endroits se dissipera et laissera la place à un ciel partagé entre éclaircies parfois larges et épisodes plus nuageux. Il fera un peu plus doux avec des maxima de 19 ou 20 degrés en Hautes­ Fagnes et 23 ou 24 degrés dans le centre du pays, sous un vent généralement modéré. En soirée, le ciel deviendra progressivement très nuageux à partir de l'ouest, avec déjà quelques pluies à la Côte ainsi que sur le nord­-ouest du pays. Durant la nuit, ces précipitations intermittentes s'étendront aux autres régions. Les minima se situeront entre 15 et 19 degrés. (Belga)