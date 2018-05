Alternance de nuages et d'éclaircies avec des températures fraîches ces prochains jours

(Belga) Mercredi, le temps sera variable avec des averses locales qui pourront être orageuses principalement au sud du sillon Sambre et Meuse. Les maxima seront proches de 14 degrés à la mer et de 22 degrés en Campine. Le vent de nord sera modéré et, à la Côte, assez fort à fort avec des rafales de 55 à 60 km/h, annonce l'IRM.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, des averses seront encore possibles surtout sur le sud et le sud-ouest du pays. Les minima seront compris entre 5 et 10 degrés. Jeudi, de l'air polaire sera envoyé vers nos régions et les maxima se cantonneront à 16 ou 17 degrés dans le centre sous une nébulosité variable à abondante. Dans l'après-midi, il pourrait y avoir davantage d'éclaircies sur la moitié sud du pays. Le vent de nord sera modéré et, à la mer, parfois assez fort. Vendredi, le temps restera sec toute la journée. Il fera nuageux jusqu'en milieu d'après-midi, puis la couverture nuageuse se morcellera graduellement à partir du littoral. Le ciel devrait être dégagé en soirée sur la plupart des régions. Sous l'influence d'un vent faible à modéré soufflant du secteur nord, les maxima varieront entre 11 et 17 degrés. Le temps devrait également rester sec samedi. (Belga)