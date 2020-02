Après Ciara, Dennis arrive

(Belga) Alors que les dégâts de la tempête Ciara se font encore ressentir, une nouvelle tempête pourrait bien traverser la Belgique la semaine prochaine. Les rafales pourraient atteindre localement les 90 à 100 km/h, confirme mardi David Dehenauw, météorologue pour l'IRM. Le service météo britannique a baptisé la potentielle tempête Dennis.

Elle se formerait dans l'océan Atlantique et devrait toucher l'Ecosse samedi avant d'atteindre la Belgique dans le courant de la journée de dimanche et/ou lundi. Rafales de vent et pluie sont attendues mais Dennis ne devrait pas être aussi violent que Ciara, à en croire le service météo britannique. Les prévisions peuvent encore changer dans les prochains jours et l'IRM suit la potentielle tempête de près. (Belga)