Après Ciara et Dennis, Ellen est attendue ce week-end: "Pour l'instant, ce n'est pas une tempête"

Va-t-on vivre un troisième week-end cloîtrés chez soi, attendant que le vent cesse de secouer les arbres ? Il est encore un peu trop tôt pour décrire avec précision l'ampleur d'Ellen, le prochain épisode venteux qui se dirige vers la Belgique, après Ciara et Dennis. Mais ça va souffler, c'est sûr.

"Pour l'instant, je vois des prévisions pour ce week-end avec un vent moyen de 5 ou 6 Beaufort, de secteur sud-ouest. Avec des rafales comprises entre 60 et 80 km/h. En Mer du Nord belge, on aura un vent moyen de 7 ou peut-être 8 Beaufort", selon David Dehenauw, notre météorologue à l'IRM, l'Institut royal de météorologie.

Pas (encore) une tempête identique à Ciara et Dennis, donc. "On a besoin de 9 Beaufort pour parler d'une vraie tempête. Donc pour l'instant, ce n'est pas une tempête, mais nous sommes 5 jours avant le phénomène attendu, donc on reste prudent", nous a expliqué David Dehenauw, météorologue à l'IRM.