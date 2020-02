Après Ciara, une nouvelle tempête baptisée Dennis pourrait toucher le pays

Alors que les dégâts de la tempête Ciara se font encore ressentir, une nouvelle tempête pourrait bien traverser la Belgique la semaine prochaine. Les rafales pourraient atteindre localement les 90 à 100 km/h, confirme mardi David Dehenauw, météorologue pour l'IRM. Le service météo britannique a baptisé la potentielle tempête Dennis.



Elle se formerait dans l'océan Atlantique et devrait toucher l'Ecosse samedi avant d'atteindre la Belgique dans le courant de la journée de dimanche et/ou lundi. Rafales de vent et pluie sont attendues mais Dennis ne devrait pas être aussi violent que Ciara, à en croire le service météo britannique. Les prévisions peuvent encore changer dans les prochains jours et l'IRM suit la potentielle tempête de près.

Sabrina Jacobs, notre présentatrice météo, était présente sur le plateau du RTL Info 9 heures. Elle précise "qu’il est encore un petit peu tôt pour réellement parler de tempête." Elle explique: "Pour parler de tempête, il faut atteindre 9 Beaufort en mer, soit à peu près 80Km/h de vent moyen. L’échéance est encore lointaine pour l’affirmer. Une chose est sûre, le vent va encore souffler, qu’il soit lié au passage de Ciara, ou en amont de l’arrivée de Dennis."