Après la tempête Ciara, les rafales diminueront progressivement les jours suivants

(Belga) Il y aura un risque de faibles précipitations dimanche après-midi. Il fera tempétueux avec des rafales qui pourront atteindre 90 à 110 km/h. En soirée et la nuit suivante, les précipitations seront par contre parfois intenses et orageuses, avec des rafales possibles de 100 jusque 130 km/h ou plus, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. La semaine prochaine, il fera encore variable et venteux avec des averses, hivernales en Haute Ardenne. Lundi en journée, les rafales approcheront encore les 100 km/h mais diminueront progressivement les jours suivants.

Lundi, des éclaircies se partageront le ciel avec des périodes très nuageuses et des averses. Ces dernières pourront être accompagnées d'un coup de tonnerre, de grésil et de forts coups de vent. Les maxima oscilleront entre 3 et 10 degrés. Le vent sera assez fort à fort et au littoral parfois encore très fort. Attention donc encore aux rafales qui pourront localement dépasser les 100 km/h, met en garde l'IRM. La nuit de lundi à mardi, le temps restera encore agité et variable avec des averses, tout de même de moins en moins présentes en Basse et Moyenne Belgique au fil des heures. Au sud du sillon Sambre-et-Meuse, elles persisteront jusqu'à l'aube et pourront y adopter un caractère hivernal. Le vent reste soutenu, assez fort à fort dans l'intérieur et parfois très fort à la mer. Des pointes de 70 à 90 km/h resteront possibles, voire davantage sur le relief. Minima de -1 à +6 degrés. Mardi, le temps sera toujours variable et venteux. Il fera partiellement à parfois très nuageux avec quelques averses, plus fréquentes au sud du sillon Sambre-et-Meuse et même hivernales sur les sommets. En Flandre, même si le risque d'une averses n'est pas écarté, de généreuses périodes ensoleillées sont attendues. Le vent sera assez fort à fort, avec des rafales de 75 à 80 km/h qui seront toujours possibles. A la mer, le vent sera généralement très fort avec des pointes de 80 à 90 km/ h. Les maxima seront compris entre 2 degrés en Haute Belgique et 8 degrés en Flandre. Mercredi aussi, le temps sera variable et partiellement à temporairement très nuageux. Dans le courant de la journée, les averses deviendront plus nombreuses, avec un caractère hivernal en Ardenne. Il fera assez venteux, avec un vent modéré à assez fort et des rafales de 60 à 70 km/ h. Les maxima varieront de 2 à 8 degrés. (Belga)