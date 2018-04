Après le soleil, les météorologues annoncent de la pluie et de l'orage sur la Belgique

L'Institut Royal Météorologique (IRM) lance un avertissement jaune qui concerne tout le territoire pour des orages dès ce lundi 16h jusqu'à mardi 4h du matin. D'intenses averses orageuses peuvent se développer depuis le sud-est et engendrer des problèmes localement.



Cet après-midi, la nébulosité restera généralement abondante. Il fera d'abord majoritairement sec, même si quelques gouttes pourront localement tomber surtout sur la moitié ouest du pays. Dans le courant de l'après-midi, des averses remonteront sur la Belgique à partir de la frontière française. Ces averses pourraient cependant épargner le quart nord-est du territoire. Vers le soir, ces averses deviendront assez actives et pourront s'accompagner d'orages. Les maxima varieront entre 17 et 21 degrés dans l'intérieur, et avoisineront les 12 degrés au littoral. Le vent sera faible à modéré de nord à nord-est puis variable. Une brise de mer se lèvera à la côte.



Ce soir et en début de nuit, des averses parfois intenses et orageuses toucheront une partie du pays. L'extrême est pourraient toutefois être épargné par ces précipitations. Dans le courant de la nuit, le temps deviendra sec à partir du sud-est et des éclaircies parfois larges se formeront peu à peu. Les minima oscilleront entre 7 et 11 degrés, sous un vent faible à modéré, variable puis de secteur sud.



Les prévisions pour mardi



Mardi, la journée débutera sous un temps sec et partiellement nuageux. Au fil des heures, les nuages deviendront plus nombreux et le risque d'averses augmentera principalement sur la moitié est du pays. Les maxima varieront entre 10 et 18 degrés. Le vent de sud à sud-est sera faible à souvent modéré.



La nuit de mardi à mercredi, des périodes de pluies seront possibles le long de la frontière néerlandaise. Ailleurs, le temps restera sec et les éclaircies seront de plus en plus larges en progressant vers le sud du pays. Les minima seront compris entre 4 et 8 degrés, sous un vent modéré de sud-est puis faible de directions variées.





Un mercredi assez doux



Mercredi, il fera quasiment sec avec de belles périodes de soleil et des nuages d'altitude. Toutefois sur les régions proches de la frontière des Pays-Bas, le risque d'une averse sera présent en début de journée. Le vent sera faible et variable, plus tard parfois modéré d'est à nord-est. Le temps restera très doux avec des maxima de 16 degrés à la mer à 20 degrés en Campine.





Retour d'un temps instable jeudi et vendredi



Jeudi et vendredi, une dépression se déplacera depuis la France vers nos régions. La journée débutera par un temps sec et assez ensoleillé avec des nuages d'altitude mais déjà avant-midi, des averses se dirigeront vers notre pays depuis la France. Plus tard durant la soirée et la nuit, des averses intenses accompagnées d'orage se déclencheront. Le temps restera chaud avec des températures comprises entre 15 et 20 degrés.