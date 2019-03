Après le soleil, les nuages

(Belga) Le ciel se fera de plus en plus nuageux mardi après-midi, après une matinée assez ensoleillée, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). L'est et le sud du pays bénéficieront tout de même de plus larges éclaircies, sous des maxima de 6 degrés en Ardenne et 10 à 11 degrés dans le centre.

En soirée et durant la nuit, des éclaircies apparaîtront avant une augmentation de la nébulosité par l'ouest et la formation de nuages bas. Les minima oscilleront entre -2 degrés sur les Hautes Fagnes et 6 degrés au littoral. Le vent, de secteur sud-ouest, sera généralement faible à modéré à la mer. Mercredi, une perturbation très affaiblie traversera le pays d'ouest en est. Le ciel se couvrira en cours de journée sur l'ensemble des régions, avec un risque de quelques faibles bruines, principalement à l'est. Les maxima atteindront jusqu'à 13 degrés dans le centre. Un temps calme et sec est attendu jeudi. (Belga)