Après le vent… pas de répit: un front hivernal va s'abattre sur la Belgique

Après les rafales de vent qui ont balayé la Belgique, pas de répit. Un front hivernal va s'abattre sur le pays. "Le passage de cette tempête marque clairement l'arrivée d'un nouvel épisode hivernal, avec le retour de précipitations neigeuses. Ce jeudi soir et cette nuit déjà en altitude, avec 5 à 10 centimètres attendus", prévoit notre présentatrice météo, Sabrina Jacobs. "Samedi et dimanche, on aura de nouvelles précipitations neigeuses, non seulement en province de Namur et de Luxembourg, mais aussi en province du Hainaut", ajoute-t-elle.



Ce jeudi soir, un habitant de Dour a déjà été surpris par les précipitations hivernales. "Voici une photo prise à Dour à 18h30 ce jeudi, c'est de la grêle!", nous a-t-il envoyé:





À quelques kilomètres de là, Pascale a aussi observé les intempéries. "Prudence à tous sur la route, c'est la cata à Baudour!", nous a-t-elle envoyé:





La semaine prochaine, les températures vont remonter, et la pluie va s'étendre sur tout le territoire.





La phase de pré-alerte routière déclenchée en Wallonie



En raison des conditions météorologiques, la Cellule d'action routière (CAR) a décidé de déclencher la phase de pré-alerte routière en Wallonie. Des chutes de neige sont prévues dans la nuit de jeudi à vendredi dans les provinces de Luxembourg et de Liège. Une accumulation de 5 cm, voire plus localement, est possible dans les Ardennes.



La phase de pré-alerte routière consiste à maintenir la mobilité par le recours à des moyens complémentaires et permet la mobilisation de forces de police supplémentaires. Ces moyens seront déployés jeudi soir, en fonction de l'avancée des perturbations. La CAR, composée du Centre régional de crise de Wallonie, du centre Perex et de la Police de la route, recommandent à tous les usagers de rester prudents et vigilants, en particulier les poids-lourds, s'ils doivent emprunter la route.







Des averses hivernales d'abord dans le sud-est



Ce jeudi soir, le tendance aux averses augmentera temporairement et quelques averses (hivernales) seront alors possibles sur l'ensemble du pays. En Hautes-Fagnes, ces averses pourraient donner lieu à quelques centimètres de neige fraîche. Dans le courant de la nuit, le temps deviendra plus sec avec possibilité de larges éclaircies. Les minima se situeront entre -1 ou -2 degrés en Haute Belgique et 0 ou +1 degré dans la plupart des autres régions, sous un vent modéré, et à la côte assez fort, de secteur ouest.



Ce vendredi débutera sous une nébulosité variable mais un temps généralement sec. Dans le courant de la journée, le risque de quelques averses augmentera. Elles pourraient prendre un caractère hivernal, notamment sur la moitié sud du pays. Un coup de tonnerre local n'est pas exclu. Le temps restera relativement frais, avec des maxima de 0 ou 1 degré en Ardenne à 5 ou 6 degrés ailleurs. Le vent sera modéré, et à la côte assez fort, de secteur ouest à sud-ouest.



Durant la nuit de vendredi à samedi, la situation évoluera peu. Nous prévoyons un risque de quelques averses hivernales sur l'ensemble du territoire. Les averses devraient être plus fréquentes et intenses sur le sud du pays, avec une accumulation de neige supplémentaire sur les hauteurs. Les minima seront compris entre -3 et +3 degrés sous un vent modéré de secteur sud-ouest.





Pour le week-end



Ce samedi, le ciel sera généralement très nuageux au sud du sillon Sambre et Meuse, avec des chutes de neige fondante ou de neige sur la partie sud de l'Ardenne. Ailleurs, la nébulosité sera plus variable avec possibilité de quelques averses locales. Dans le courant de l'après-midi, les éclaircies deviendront plus larges à partir de la côte. Les maxima seront compris entre 0 et 3 degrés en Ardenne, et entre 3 et 6 degrés ailleurs. Le vent sera modéré, d'abord de secteur ouest à sud-ouest, s'orientant plus tard au secteur ouest à nord-ouest.



Ce dimanche, une zone de précipitations devrait atteindre les régions proches de la frontière française en matinée, avant de s'étendre graduellement au reste du pays plus tard dans la journée. Dans un premier temps, ces précipitations risquent d'être sous forme de neige fondante ou de neige, avant de se transformer en pluie.Sur le nord-est du pays, le temps pourrait néanmoins rester sec une bonne partie de la journée. Les maxima en journée seront compris entre -1 degré en Hautes-Fagnes et +4 ou +5 degrés dans l'ouest, les températures augmenteront toutefois durant la nuit de dimanche à lundi.





Les températures remontent la semaine prochaine... mais la pluie est toujours là



Lundi, le ciel sera souvent couvert avec de la pluie ou de la bruine mais il fera doux avec des maxima de 6 à 12 degrés. De mardi à jeudi, nous resterons sous l'influence de courants maritimes doux et parfois faiblement perturbés. Les champs nuageux devraient donc rester abondants avec parfois quelques faibles précipitations. Les maxima seront compris entre 5 et 8 degrés en Ardenne, et entre 8 et 12 degrés ailleurs.