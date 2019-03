Après les giboulées, à quel type de météo aura-t-on droit cette semaine?

La zone de pluie qui sévit actuellement quittera rapidement l'est du pays dimanche. Le temps deviendra alors variable sur l'ensemble du territoire avec des éclaircies, des champs nuageux et des giboulées, lesquelles marquent souvent le passage de l'hiver au printemps. Les maxima seront compris entre 5 degrés en Hautes Fagnes et 9 ou 10 degrés en plaine, sous un vent modéré à assez fort, indique l'Institut royal météorologique dans son bulletin matinal.

Dimanche, après les dernières pluies sur l'est, le temps deviendra variable avec des éclaircies et des giboulées sur l'ensemble des régions. Quelques coups de tonnerre ne seront d'ailleurs pas exclus. En Haute Ardenne, les précipitations pourront tomber sous forme de neige fondante. Les maxima oscilleront entre 5 degrés en Hautes Fagnes et 9 ou 10 degrés en plaine, sous un vent modéré à assez fort, et à la mer parfois fort, de secteur ouest à sud-ouest. Les rafales pourront encore atteindre 60 à 70 km/h.



Lundi, le ciel sera toujours changeant avec un risque de quelques averses, surtout dans le nord-est du pays. Les maxima tourneront autour de 8 ou 9 degrés dans le centre.



Mardi, après une nuit froide, le temps sera généralement sec avec des éclaircies et des maxima avoisinant les 10 degrés.

Mercredi, un front chaud affaibli abordera notre pays, mais il sera surtout à l'origine d'un ciel très nuageux. Le temps devrait rester pratiquement sec. Les maxima, en hausse, varieront de 8 à 12 degrés. Le vent sera faible, parfois modéré au littoral, de secteur ouest.

Jeudi, malgré la hausse de pression, l'humidité piégée dans les basses couches de l'atmosphère conduira à une nébulosité souvent abondante sauf sur le flanc sud de l'Ardenne où des éclaircies seront plus probables. Les maxima seront compris entre 10 et 14 degrés, sous un faible vent généralement de secteur ouest.

Vendredi, les conditions évolueront peu. Le ciel restera probablement très nuageux sur une grande partie du territoire, excepté sur le sud-est. Les maxima avoisineront les 12 ou 13 degrés dans le centre du pays.

Samedi, le passage d'une faible perturbation sur notre pays pourrait temporairement faire augmenter le risque de quelques averses. Les maxima baisseront un peu, compris entre 10 et 12 degrés.