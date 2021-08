Après-midi ensoleillée dimanche avec des nuages par moment

(Belga) Le temps sera généralement sec dimanche avec du soleil faisant grimper le mercure entre 21 et 27 degrés, mais avec toutefois des périodes plus nuageuses, indique dimanche l'IRM.

Dans l'après-midi, le temps sera assez ensoleillé avec toutefois davantage de nuages par moments. Le temps restera sec sur la plupart des régions mais le risque de quelques gouttes ne pourra pas être totalement exclu. Les maxima seront de l'ordre de 21 degrés au littoral, 23 degrés en Hautes-Fagnes et 27 degrés localement en plaine. Le vent faible de secteur ouest à sud-ouest deviendra généralement modéré, et à la mer assez fort. En soirée, des éclaircies, parfois larges se développeront sous un temps généralement sec. A près minuit, la nébulosité augmentera et par la suite, un peu de pluie ou quelques averses seront possibles à partir de l'ouest du pays. Les minima oscilleront entre 9 degrés en Hautes Fagnes et 16 degrés en plaine. (Belga)