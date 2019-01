Après un début lumineux, jeudi se terminera sous la pluie

(Belga) La journée de jeudi débutera au sec et sous quelques éclaircies, mais la nébulosité augmentera au fil des heures et la pluie fera son apparition à partir de l'ouest en fin de journée. La précipitation traversera le pays ce soir et cette nuit, apportant son lot de flocons dans l'est, selon les prévisions matinales de l'Institut royal météorologique. Les températures diurnes seront comprises entre -2° sur les hauteurs de l'Ardenne et 6° à la mer, le thermomètre ne baissera que d'un degré pendant la nuit.

Le ciel restera très nuageux vendredi, chargé de quelques pluies intermittentes voire de faibles averses. Il neigera un peu en Haute Belgique, mais les flocons se transformeront rapidement en pluie. Les maxima seront compris entre 2° et 8°. Le vent sera faible à modéré, d'ouest à nord-ouest. Le week-end connaîtra un scénario assez similaire, avec beaucoup de nuages, et encore plus de vent. Il fera encore bien humide. Les maxima seront toujours compris entre 2° et 8° samedi, alors que le mercure grimpera un peu dimanche pour s'établir entre 5° et 10°. Par ailleurs, l'IRM indique que les conditions météorologiques actuelles sont favorables aux éventuelles intoxications au CO, liées par exemple à l'usage d'un chauffe-eau. Il est recommandé de rester attentif aux possibles symptômes comme maux de tête et nausées.