Arbre sur la chaussée à Ittre, route inondée à Charleroi: les intempéries ont causé des dégâts

Comme prévu, les intempéries ont balayé une partie du pays. A Ittre, un arbre s'est effondré sur la chaussée, comme en témoigne Jonathan, via le bouton orange Alertez-nous. S'il n'y a pas lieu de parler de "mini-tornade" à cet endroit, comme l'avancent certains habitants qui ont subi les violentes rafales cet après-midi, ce genre de phénomène météo est toujours impressionnant. "Il y a eu des rafales de 70km/h voire un peu plus sur la région d'Ittre mais aussi ailleurs", nous confirme-t-on du côté de l'Institut royal météorologique (IRM).

La zone de secours du Brabant wallon a été particulièrement sollicitée, après l'orage qui a balayé la province. Les dégâts sont importants, mais il n'y a pas eu de blessé. Les entités d'Ittre, de Grez-Doiceau et de Wavre ont été les plus touchées. A Ittre, les pompiers ont notamment été appelés à intervenir dans la rue du Vieux Pavé d'Asquempont, où une habitation a été fortement endommagée par la chute d'un arbre. "Le tronc se trouvait dans une chambre de la maison", a commenté un sapeur, précisant que les dégâts étaient importants.

Il n'y a pas eu de blessé. Les secours se trouvaient toujours sur place vers 18h00. D'autres interventions concernant des arbres et des branchages obstruant des voiries étaient toujours en cours, essentiellement dans les entités d'Ittre, de Grez-Doiceau et de Wavre. Plus d'une septantaine d'appels ont été enregistrés à la centrale brabançonne de Nivelles depuis 15h00.

Du côté de Charleroi, sur l'E42, la route est inondée. Fabienne nous a envoyé cette photo: