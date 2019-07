Arbre sur la chaussée, route inondée: les intempéries ont causé quelques dégâts

Comme prévu, les intempéries ont balayé une partie du pays. A Ittre, un arbre s'est effondré sur la chaussée, comme en témoigne Jonathan, via le bouton orange Alertez-nous. S'il n'y a pas lieu de parler de "mini-tornade" à cet endroit, comme l'avancent certains habitants qui ont subi les violentes rafales cet après-midi, ce genre de phénomène météo est toujours impressionnant. "Il y a eu des rafales de 70km/h voire un peu plus sur la région d'Ittre mais aussi ailleurs", nous confirme-t-on du côté de l'Institut royal météorologique (IRM). "Maintenant les averses se situent surtout sur l'est du pays", nous dit-on à 17h30.

Du côté de Charleroi, sur l'E42, la route est inondée. Fabienne nous a envoyé cette photo: