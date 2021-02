Le froid s'est installé sur la Belgique. Avec des températures négatives, les canalisations sont mises à rude épreuve. Pour éviter que des problèmes se présentent, une série de petites astuces existent.

Le premier réflexe doit être de protéger vos canalisations extérieures. Il faut pour cela fermer le robinet en intérieur et ouvrir celui à l'extérieur. Vous pouvez ensuite purger la conduite. Sans cela, les dégâts sont quasiment garantis. "Lors du dégel, il faut faire attention, quelques heures ou quelques jours", résume Marten Vanlirop, chauffagiste. "L'endroit où c'était gelé va dégeler, et on peut parfois y voir les dégâts 48 ou 72 heures après".

Mieux vaut aussi faire en sorte de fermer ses soupiraux, sans quoi les canalisations de la cave seront mises à rude épreuve. "Avec le vent, cela devient très dangereux, il faut être prudent et éventuellement fermer ou obstruer le soupirail d'accès, ne fut-ce que partiellement". Le risque, pour ceux qui se chauffent au mazout, c'est que ce dernier s'épaississe et n'entravent les canalisations.

Des risques que tout le monde veut éviter.

