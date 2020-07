Attention au "coup de chaud" de ce vendredi: les thermomètres vont s'affoler

Une mini canicule est annoncée pour ce vendredi. Jusqu'à 35 degrés dans le Hainaut et des températures élevées sur tout le territoire.

Soyez vigilant demain (vendredi). Le mercure devrait grimper fortement. Un "coup de chaud" qui ne va pas durer mais qui risque d'indisposer certains d'entre nous. L'IRM, l'institut royal météorologique, a d'ailleurs placé tout le pays en alerte. Vendredi, le mercure gagnera quelques degrés par rapport à aujourd'hui puisque l'IRM prévoit 29 degrés en Haute Ardenne et 35 degrés, voire un peu plus, dans l'ouest et le sud du pays. "C'est 10 degrés au-dessus des normales de saison. La province du Hainaut sera sous vigilance orange en ce qui concerne les fortes chaleurs (...) La Belgique est un carrefour des masses d'air. On a de l'air continental parfois - donc beaucoup d'air chaud, sec et stable – puis de l'air maritime. C'est tout ce qui est nuages, averses et quelques pluies. Ce sera déjà le cas pour la journée de samedi", explique Emilie Dupuis, présentatrice météo.

Le soleil rayonnera jusqu'en fin d'après-midi. Des nuages, un peu plus nombreux, pourraient alors dériver sur l'ouest du pays. Dans la nuit de vendredi à samedi, le ciel restera peu ou partiellement nuageux. Le risque de quelques averses orageuses depuis la France augmentera toutefois. Le temps restera très doux, avec des minima entre 18 degrés en Ardennes et 21 ou 22 degrés dans les grandes villes.

Des concentrations d'ozone élevées attendues

Par ailleurs, des concentrations d'ozone élevées sont attendues vendredi, indique jeudi la Cellule interrégionale de l'environnement (Celine). Le seuil d'information européen de 180 microgrammes par mètre cube risque d'être dépassé dans plusieurs parties du pays. La combinaison de la pollution atmosphérique et du temps ensoleillé et chaud entrainera une augmentation des concentrations d'ozone, et le seuil d'information européen pourrait être dépassé dans plusieurs régions du pays. Les concentrations d'ozone seront plus faibles dans la matinée et augmenteront progressivement au cours de la journée. Les concentrations les plus élevées sont mesurées en fin d'après-midi et en début de soirée.

Lorsque le seuil d'information européen est dépassé, il est conseillé aux personnes à risque comme les enfants, les personnes âgées et celles souffrant de problèmes respiratoires de ne pas faire d'efforts physiques inhabituels à l'extérieur. A partir de samedi, la qualité de l'air s'améliorera, et les concentrations d'ozone diminueront pour revenir à des niveaux normaux pour cette période de l'année.