Attention, ça va décoiffer ce dimanche

(Belga) Ce samedi après-midi, la nébulosité deviendra généralement abondante et en fin d'après­ midi, la pluie pourrait arroser légèrement l'extrême ouest de la Belgique, annonce l'Institut royal météorologique (IRM). Dans les autres régions, le temps restera sec avec parfois quelques éclaircies. Une grande douceur enveloppera encore notre pays avec des maxima compris entre 7 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 12 degrés en Flandre. Le vent de sud à sud­ ouest se renforcera pour devenir modéré à assez fort, voire même fort sur la région côtière.

Ce soir et cette nuit, la zone de faibles pluies transitera de l'ouest vers le centre du pays. Elle atteindra l'est en fin de nuit. Les minima oscilleront de 6 degrés en Hautes Fagnes à 12 degrés en plaine. Les rafales de vent atteindront quant à elles 70 à 90 km/h. Pour demain/dimanche, l'IRM annonce une nouvelle journée de grande douceur, avec des maxima de 12 à 16 degrés, mais sous le vent. Les rafales souffleront jusqu'à 70 voire 90 km/h. Une alerte jaune a été émise pour tout le pays. Par ailleurs, une zone de pluie active traversera le pays du littoral vers l'Ardenne. Le menu météo du début de semaine prochaine s'annonce variable, plus frais, mais avec moins de vent. (Belga)