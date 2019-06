Ce mardi est la journée la plus chaude de la semaine et même de l'année, jusqu'à présent. Pour se rafraîchir, en ville notamment, il est très tentant de tremper ses pieds dans les fontaines publiques. Pourtant, ce n'est pas autorisé partout.

Nos journalistes Nathanaël Pauly et Steve Damman se trouvaient à Woluwé Saint-Lambert, sur une place où les enfants peuvent s'amuser avec l'eau. Et pour cause: il s'agissait là d'une fontaine sèche, c'est-à-dire lorsque des jets d'eau sortent directement du sol. Là, le rafraîchssement est autorisé. En revanche, il n'est pas permis de faire la même chose dans des fontaines ayant une profondeur : "Pour ces fontaines, plus ornementales, il existe un réel danger pour la sécurité des citoyens", rapporte notre journaliste pour RTL INFO. En effet, le fond de ces fontaines est jonché de déchets, de bouts de verre ou encore de mégots de cigarettes.