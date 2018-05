Attention, le temps va sérieusement se gâter à partir de midi: "Averses intenses, orages, rafales"

Ce dimanche matin, le soleil sera présent dans le sud-est du pays, mais il fera gris, avec du brouillard et des nuages bas, dans le nord-ouest. La grisaille va se dissiper mais de gros nuages se développeront et des averses orageuses traverseront le pays à partir de l'est.

Un dimanche en deux parties nous attend aujourd'hui. La matinée sera ensoleillée dans l'est et nuageuse dans l'ouest, mais après le dîner, ça va changer.

L'Institut royal météorologique (IRM) a lancé un avertissement contre des averses qui pourraient prendre un caractère orageux sur la quasi totalité du pays ce dimanche après-midi.



"A partir de midi, des averses traverseront le pays d'est en ouest. Ces averses pourront devenir localement intenses, avec des orages, des rafales et beaucoup de précipitations en peu de temps. De la grêle sera également possible par endroits", met en garde l'IRM.

Cet avertissement concerne toutes les provinces et régions du pays, à l'exception de la côte. Il est valable jusqu'à ce lundi, 1h du matin.

Depuis quelques années, orages et averses sont souvent synonymes de dégâts plus ou moins importants, dus à la violence du vent, aux cours d'eau en crues, aux coulées de boue, etc...