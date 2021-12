Attention, les routes vont être glissantes jusque samedi sur une partie de la Wallonie

L'Institut royal météorologique (IRM) émet jeudi une alerte jaune pour des conditions glissantes jusque samedi à 01h00 du matin. Des averses hivernales pourraient donner lieu à une couche de neige fraîche sur une partie des provinces de Namur, Liège et Luxembourg, au-dessus de 300 à 400 mètres.

Une zone de précipitations active envahira la Belgique avec de la pluie et parfois de la neige fondante en plaine dans la nuit de jeudi à vendredi, ainsi que vendredi. De la neige pourra temporairement tenir en Moyenne Belgique. En Haute Belgique, il s'agira de neige avec, sur une grande partie de l'Ardenne, 5 à 10 centimètres de poudreuse ou même localement davantage, annonce l'IRM.

Ce dernier prévoit peu de risques liés à la neige et au verglas dans les autres régions, mais des plaques de givre ou de glace pourraient éventuellement se former très localement sur les ponts et les viaducs.

L'IRM émet également une alerte jaune pour des précipitations à la Côte et en province de Flandre occidentale dès vendredi à 02h00 du matin jusqu'à 19h00. Dans l'ouest du pays, on pourra approcher les 25 millimètres de pluie sur cet épisode.