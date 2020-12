Attention sur la route: avertissement orange aux conditions glissantes

L’IRM émet une alerte orange pour des conditions glissantes sur les provinces de Liège, Luxembourg et Namur "cet après-midi et en début de soirée, en Ardenne au-dessus de 300 m". En effet, "nous prévoyons encore des chutes de neige. Une accumulation supplémentaire de 2 à 6 cm est possible", écrit l’IRM sur son site internet.



"Durant la nuit du réveillon, avec des températures proches de 0 degré, c'est principalement le danger lié à la formation de plaques de glace que nous signalons, ainsi que l'éventuel développement de brouillard givrant", explique encore l'Institut Royal Météorologique. Pour cela, tout le pays est en alerte jaune jusqu’à 7h du matin demain.

Météo complète

Ce jeudi, la nébulosité sera abondante avec des précipitations hivernales sur le sud et le centre du pays, selon les prévisions de l'IRM. Les quantités de neige devraient se situer entre 5 et 10 cm en Ardenne. Quelques chutes de neige ou de neige fondante sont également temporairement possibles sur le centre du pays. Sur le nord, la nébulosité sera variable à abondante avec quelques averses. Les maxima varieront entre 0 degré sur les hauteurs de l'Ardenne et 5 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera faible de direction variable, devenant ensuite faible à modéré de nord à nord-ouest.

Ce soir, les dernières chutes de neige quitteront l'Ardenne par l'est. Durant la nuit du réveillon, la nébulosité redeviendra plus variable avec quelques averses hivernales. Des plaques de glace se formeront par endroits et pourront rendre les routes glissantes sur l'ensemble du pays. Les températures nocturnes redescendront entre +1 et -2 degrés dans l'intérieur du pays et resteront proches de +3 degrés en bord de mer. Le vent sera faible à modéré de nord-ouest devenant parfois faible de direction variable dans l'intérieur du pays.

