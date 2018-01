Au menu ce lundi: des nuages, du vent et des averses

(Belga) Le ciel sera très nuageux ce lundi, avec une zone de pluie qui arrosera d'abord l'ouest du pays avant de se déplacer vers l'est. Les averses pourront être intenses et, sur les sommets ardennais, prendre la forme de neige fondante en fin de journée. Dans le sud-est du pays, le cumul des précipitations sera important, prévient l'IRM. Les maxima oscilleront entre 2 degrés en Hautes-Fagnes et 9 degrés à la Côte. Le vent, de sud-sud-ouest, sera modéré puis assez fort à parfois fort avec des rafales pouvant atteindre les 70 à 80 km/h.

Les averses persisteront lundi soir et pendant la nuit. Sur les hauteurs de l'Ardenne, quelques flocons de neige fondante tomberont encore. Le thermomètre affichera 1 à 2 degrés en Haute Belgique et 5 à 6 degrés ailleurs. Le vent s'orientera au sud-ouest, avant de virer à l'ouest-sud-ouest. Il soufflera assez fort avec des rafales qui pourront atteindre 65 km/h. Mardi, le vent sera à nouveau très soutenu et soufflera d'ouest-sud-ouest. Les champs de nuages alterneront avec des périodes de pluie et de faibles éclaircies. En Ardenne, la neige pourrait être plus tenace. Les maxima seront compris entre 2 degrés en Hautes-Fagnes et 7 ou 8 degrés en plaine. Le vent sera assez fort avec des rafales qui atteindront 70 à localement 80 km/h. (Belga)